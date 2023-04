Nella sua nativa Atlanta, Jaylen Brown è stato assoluto protagonista di gara-6 per superare il primo turno di playoff, segnando 32 punti con un eccellente 6/8 dalla lunga distanza propiziando la rimonta vincente dei suoi Boston Celtics. Ma Brown ha anche un altro motivo per sorridere: il passaggio al secondo turno dei playoff gli è valso infatti un altro mezzo milione di dollari di bonus, più precisamente 517.857 dollari, come scritto da Bobby Marks di ESPN dopo la partita. Non è il primo bonus collezionato negli ultimi anni da Brown: il contratto firmato con i Celtics nel 2019 prevedeva infatti 103 milioni garantiti e altri 12 di bonus, tra quelli considerati "probabili" (4 milioni) e quelli "improbabili" (8 milioni complessivi). Il passaggio al secondo turno faceva parte della prima categoria, quella che conta ai fini del salary cap, e Brown quest’anno ha già accumulato oltre 2 milioni di dollari dopo aver disputato anche 65 partite di regular season (518mila dollari), dopo essere stato convocato per l’All-Star Game e dopo che i Celtics hanno superato quota 49 vittorie in regular season. Dovesse avanzare fino alle Finals come successo lo scorso anno, Brown continuerebbe ad accumulare guadagni fino a 1.1 milioni di dollari: un motivo in più per arrivare a vincere il primo titolo della carriera, prima di ripresentarsi in estate per ridiscutere la sua estensione di contratto con i biancoverdi.