Si parte: New York-Miami gara-1 alle 19 su Sky

Dopo gli upset del primo turno ai danni di Cleveland e Milwaukee, i New York Knicks e i Miami Heat cominciano la loro serie di secondo turno al Madison Square Garden. Una sfida che riaccende la rivalità storica degli anni ’90, con due squadre fisiche e toste che si daranno battaglia per 48 minuti: palla a due alle 19 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW col commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Era da dieci anni che il Madison Square Garden non ospitava una serie di playoff del secondo turno e da 11 che non vedeva i padroni di casa dei New York Knicks contrapposti a una delle rivali storiche, i Miami Heat dell’ex Pat Riley. Una rivalità che affonda le radici negli anni ’90, teatro di battaglie memorabili tra due squadre che certamente non si amano e non fanno niente per nasconderlo. Considerando i protagonisti in campo da una parte e dall’altra, c’è da scommettere che anche questa serie non sarà da meno: i Knicks possono contare su un Jalen Brunson on fire dopo la serie contro Cleveland (24 punti di media nelle cinque gare necessarie per eliminare i Cavaliers), su un RJ Barrett ritrovato e sulla presenza fisica di giocatori come Mitchell Robinson e Josh Hart, nell’attesa di ritrovare il miglior Julius Randle; gli Heat invece hanno semplicemente il miglior giocatore di questi playoff fino a questo momento in Jimmy Butler, capocannoniere della post-season con 37.6 punti di media con il 60% dal campo e il 44.4% da tre nella sua serie capolavoro contro Milwaukee.