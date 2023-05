KD vuole il pareggio: Nuggets-Suns gara-2 su Sky

Dopo la netta vittoria di Denver in gara-1 con i 34 punti e 9 assist di Jamal Murray, i Phoenix Suns di Kevin Durant e Devin Booker cercano il pareggio nella serie di secondo turno dei playoff. Palla a due alle 4.00 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, in replica con il commento di Dario Vismara e Davide Pessina nella giornata di martedì

Nikola Jokic lo ha detto chiaramente: "Jamal Murray è il nostro giocatore e noi lo seguiamo". Un’esagerazione, probabilmente, ma non c’è alcun dubbio che in gara-1 il playmaker canadese sia risultato il miglior giocatore su un campo sul quale c’erano anche un due volte MVP come il centro serbo, un due volte MVP delle Finals come Kevin Durant e uno dei migliori giocatori di questi playoff come Devin Booker. Il netto successo dei Nuggets per 125-107 apparecchia una gara-2 interessantissima : i Suns sono chiamati a fare i primi aggiustamenti della serie, innanzitutto per evitare di farsi battere di nuovo così facilmente da Murray, e poi per mettere in partita un Deandre Ayton apparso mentalmente fuori dalla contesa, oltre che sperare di trovare qualche protagonista in uscita da una panchina che finora ha prodotto pochissimo. Il calendario della serie però gioca a favore di coach Monty Williams: tra gara-2 e gara-3 ci sono tre giorni pieni di riposo, una rarità a questo punto dei playoff, e potrebbe essere l’occasione per chiedere uno sforzo ulteriore ai titolari , al netto di problemi di falli che potrebbero costringerli a sedersi in panchina.

Murray: "Perché continuate a chiederci se siamo sorpresi?"

Uno dei temi del post-gara 1 è stata la relativa facilità con cui i Nuggets hanno battuto una delle principali candidate al titolo, tanto che sia a Jamal Murray che a Durant è stato chiesto se fossero stati sorpresi dal risultato del match. "Non so perché continuate a chiederci se siamo sorpresi" ha detto il canadese, visibilmente spazientito. "Sappiamo di cosa siamo capaci. Abbiamo fiducia in quello che facciamo, eppure dobbiamo venire qui a difenderci come se non avessimo giocato in questa maniera per tutta la stagione". Durant a sua volta si è sorpreso della sorpresa: "Se sono sorpreso dai Nuggets? Diavolo no, sono la squadra numero 1 in classifica per un motivo. Hanno un due volte MVP. Sono una squadra profonda. Possono andare in campo e vincere ogni partita. Dobbiamo lavorare se vogliamo vincere, ma non vediamo l’ora di gara-2". L’appuntamento è fissato palla a due alle 4.00 di questa notte in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, con repliche nella giornata di martedì 2 maggio con il commento di Dario Vismara e Davide Pessina.