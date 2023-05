Mercato Mavs: due obiettivi e un nome in uscita

Per trattenere Kyrie Irving (free agent libero di scegliere dove accasarsi) ed evitare di scontentare Luka Doncic i Dallas Mavericks hanno una sola soluzione praticabile: migliorare il roster in vista della prossima stagione. Per questo Nico Harrison e il suo front office sono già al lavoro: con un nome quasi certo di lasciare il Texas e due intriganti obiettivi che potrebbero far fare il salto di qualità

Sono stati la grande delusione della stagione 2022-23. I Dallas Mavs alla trade deadline sono andati "all-in", puntando su Kyrie Irving per bruciare le tappe e puntare subito al titolo. Non sono arrivati neppure i playoff, e ora Irving in estate sarà free agent e libero di scegliere la sua destinazione futura. I Mavs potrebbero perderlo a zero, ma dal Texas fanno sapere di essere moderatamente fiduciosi sulle chance di trattenerlo. Come? Rinforzando la squadra, bisogno evidenziato dall'altra superstar di Dallas, Luka Doncic. E allora mentre le altre squadre sono ancora in campo a giocarsi le residue chance di titolo NBA, in casa Mavs il front office lavora già duramente sul fronte mercato. Se gli insider sono tutti d'accordo nel dare in uscita almeno un nome - quello di Christian Wood, mai entrato nelle grazie di Jason Kidd, e anche lui free agent già in estate - tra gli obiettivi del GM Nico Harrison si fanno avanti due nomi eccellenti.