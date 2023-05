Shaquille O’Neal. Wilt Chamberlain. Kareem Abdul-Jabbar. Elgin Baylor. Realizzare una doppia doppia da almeno 30 punti e 20 rimbalzi ai playoff non è cosa da tutti, ma ben quattro giocatori nella storia dei Los Angeles Lakers ci sono riusciti in passato. Quattro leggende del gioco il cui ricordo fa già parte della Hall of Fame di Springfield e il cui numero è stato ritirato dalla franchigia gialloviola, a cui stanotte si è aggiunto anche un quinto protagonista. Anthony Davis infatti ha dominato in lungo e in largo gara-1 sul campo dei Golden State Warriors, partendo fortissimo con un primo tempo da 23 punti e 11 rimbalzi con 9/10 al tiro chiudendo alla fine con 30 punti, 23 rimbalzi (4 in attacco), 5 assist e 4 stoppate tirando 11/19 dal campo e 8/8 ai liberi. Una prestazione straordinaria per il miglior giocatore dei Lakers in questi playoff, capace soprattutto di chiudere a doppia mandata l’area dei gialloviola in difesa: contro di lui gli Warriors hanno tirato solamente 4 su 17, contribuendo al 40% scarso con cui Golden State ha tirato da due punti nel corso del match.