Il derby di Klay: decisivo contro i "suoi" Lakers

Klay Thompson è cresciuto nel mito dei Lakers di cui è sempre stato tifoso, ma stanotte li ha distrutti segnando 30 punti con 8/11 dalla lunga distanza per regalare il pareggio nella serie ai Golden State Warriors. Un messaggio anche per papà Mychal, che commenta le partite dei Lakers in televisione, e uno in vista di gara-3: "Giocherò nel ricordo di Kobe Bryant e Gigi"

Dopo la vittoria in gara-7 contro i Sacramento Kings, Klay Thompson aveva un solo pensiero in testa: "Erano 12 anni che aspettavo di affrontare i Lakers ai playoff. È un sogno che diventa realtà". Thompson infatti è cresciuto nel mito dei gialloviola, non solamente perché suo padre Mychal ci ha giocato per cinque stagioni vincendo due titoli NBA, ma anche per la presenza del suo idolo assoluto Kobe Bryant. Papà Thompson poi continua a fare il commentatore per la tv che trasmette le partite dei Lakers ("Dubito tiferà per me, credo starà dalla parte del suo datore di lavoro" ha scherzato Klay), dandogli ulteriori connessioni con una franchigia per la quale non ha mai nascosto di aver fatto il tifo quando era ragazzino ("Ho ricordi bellissimi di quando vedevo Kobe, Pau Gasol, Shaquille O’Neal… Non vedo l’ora"). Poi la sua carriera NBA lo ha portato a diventare una leggenda assoluta per i Golden State Warriors, che questa notte ha guidato al pareggio nella serie contro i suoi amati gialloviola.

Thompson domina gara-2: 30 punti e 8/11 da tre Klay Thompson è stato l'assoluto mattatore di gara-2, segnando 19 punti nel solo primo tempo (non segnava così tanto dal 2019 ai playoff) e chiudendo alla fine con 30 in poco più di 31 minuti e il miglior plus-minus di squadra (+28). Per lui una serata "da Klay Thompson" al tiro: 11 canestri realizzati su 18 tentati di cui un clamoroso 8/11 dalla lunga distanza, aggiungendo anche 3 rimbalzi e un assist al suo bottino. Affidandosi al suo movimento senza palla e la sua meccanica di tiro semplicemente perfetta, gli Warriors hanno spazzato via i Lakers nei due quarti centrali della sfida, mettendone in fila due da almeno 40 punti (41 nel secondo e 43 nel terzo) come non era mai successo nella loro storia ai playoff. È suo il canestro del +18 a 7:48 dalla fine del terzo quarto che di fatto ha chiuso i conti, spegnendo sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta dei Lakers e mandando la serie a Los Angeles sull'1-1.

Klay verso gara-3: "Giocherò nel ricordo di Kobe e Gigi" "Giocherò nel ricordo della mia più grande ispirazione, Kobe Bryant, e sua figlia Gigi. Ho enorme rispetto per l’opportunità che mi trovo davanti" ha detto Thompson dopo la partita. C’è da scommettere che in vista di gara-3 — da seguire nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 sui canali di Sky Sport (sia Sky Sport Uno che Sky Sport NBA e in streaming su NOW) con il commento in diretta in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — si presenterà un Klay Thompson carico a mille, cercando di riprendersi il fattore campo perso in gara-1 di questa serie.