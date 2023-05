La vita di un campione NBA è fatta di alti e bassi. Lo sa bene James Harden, incensato dopo gara-1 - virtualmente inarrestabile nell'infierire con 45 punti sulla difesa di Boston, strappando ai Celtics il vantaggio del fattore campo nella serie - e ora messo sotto processo dopo le ultime due gare, con il suo rendimento precipitato in maniera preoccupante. Dal rientro di Embiid (assente in gara-1), Harden ha prodotto una gara-2 da 2/14 al tiro (per 12 punti) facendo appena poco meglio in gara-3, chiusa con 3/14 dal campo e 16 punti. In totale, nelle due gare, il suo 5/28 al tiro è la peggior percentuale di sempre (17.8%) mai tenuta dal "Barba" in due gare consecutive, che siano di playoff o di stagione regolare. Merito della difesa di Boston, si potrebbe pensare: "No", risponde il diretto interessato, che durante la partita in più di un'occasione è sembrato declinare la chance di prendersi tiri smarcati o anche delle semplici conclusioni al ferro (commettendo anche 5 palle perse): "Mi fido dei miei istinti quando sono in campo: so quando tirare e quando passare, per cui per dirvi se ho sbaglito delle scelte devo rivedere il video della partita, ma sono abbastanza certo di aver preso la decisione giusta nella maggior parte dei casi". Se la decisione era giusta, il risultato non altrettanto e nonostante la doppia doppia (16 punit e 11 assist) Harden è finito sotto processo.