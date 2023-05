La difesa decisiva di Anthony Davis su Steph Curry

HIGHLIGHTS NBA

Lakers e Heat vincono in casa e volano sul 3-1

I Lakers battono di nuovo Golden State grazie a un super ultimo quarto propiziato dai 27 punti di LeBron James e i 15 del sorprendente Lonnie Walker. Gli Warriors non riescono a opporsi nonostante la tripla doppia di Steph Curry da 31 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, finendo sotto 1-3 nella serie. Stessa sorte per i Knicks, a cui non bastano i 32 punti di Jalen Brunson per vincere a Miami, guidata dai 27 di Jimmy Butler per andare a una vittoria dalle finali di conference

MIAMI HEAT-NEW YORK KNICKS GARA-4 109-101 (SERIE 3-1) | Gara-4 è diversa da gara-3 ma il risultato è il medesimo: gli Heat si portano sul 3-1 con tre match point per chiudere la serie. Non ha funzionato tutto per Miami, eppure anche stavolta hanno trovato il modo di vincere. Gli errori al tiro nel quarto periodo sono stati decisivi: Miami sbaglia 12 dei primi 15 tiri ma New York non ne approfitta. A 4:40 dalla fine due liberi di Brunson portano i Knicks a -6 e fanno tremare il Kaseya Center, ma lo svantaggio non si ricuce e Miami riesce a controllare nel finale

La rimonta dei New York Knicks passa inevitabilmente dalle mani di Jalen Brunson, che firma una prestazione di tutto rispetto da 32 punti conditi 11 assist e 4 rimbalzi. Il numero 11 dei Knicks segna e fa segnare (prima volta in doppia cifra con gli assist in carriera in postseason), riuscendo a portare New York in vantaggio due volte durante la partita. Tuttavia il suo sforzo non è stato sufficiente per stendere i solidi, pur fallosi, Miami Heat: “È una battaglia tutta in salita, ma ci proveremo”, ha dichiarato Brunson a fine partita