Il suo nome capeggia (o quasi) la lista degli esclusi eccellenti dai primi tre quintetti NBA, quegli All-NBA team che a fine stagione premiano i migliori interpreti in stagione regolare. E Ja Morant non è né nel primo, né nel secondo, né nel terzo quintetto, un'assenza che al n°12 di Memphis finirà per costare quasi 40 milioni di dollari. Tutto questo nonostante una stagione chiusa a 26.2 punti di media, con oltre 8 assist e quasi 6 rimbalzi a sera, tirando il 46.6% dal campo e guidando i suoi Grizzlies al secondo posto nella Western Conference. Cifre molto simili a quelle collezionate dal leader di Memphis la passata stagione, chiusa a 27.4 punti, 5.7 rimbalzi e 6.7 assist (e la stessa testa di serie n°2 entrando ai playoff), e che gli erano valsi l'inclusione nel secondo quintetto NBA, al fianco di nomi eccellenti come quelli di Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant e Joel Embiid. Quest'anno invece nulla: 44 punti accumulati nelle votazioni (in 14 lo hanno inserito nel terzo quintetto, in 10 nel secondo, nessuno nel primo) ma non abbastanza per entrare in top 15, e meritarsi quindi un posto nei tre quintetti. Solo Anthony Davis (65 punti) e Lauri Markkanen (49) hanno ricevuto più punti restando esclusi, ma Morant è la prima guardia tra quelle rimaste fuori dagli All-NBA team (Doncic e Shai Gilgeous-Alexander si sono meritati il primo quintetto, Curry e Mitchell il secondo, Fox e Lillard il terzo).