NBA

Warriors e Knicks, vittorie di orgoglio per il 2-3

Vittorie interne spalle al muro sia per Golden State (che infligge 70 punti nel primo tempo ai Lakers) che per New York, che può contare su 88 punti combinati dai propri 'Big Three' (Brunson, Randle, Barrett). Warriors e Knicks accorciano le distanze nella serie e ora guardano a gara-6 (in trasferta) con un po' più di ottimismo, nella speranza poi di forzare una settima partita davanti al pubblico di casa ALL-NBA TEAMS: VOTATI I PRIMI TRE QUINTETTI PER IL 2022-23

NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 112-103 | New York parte in maniera disastrosa, segna solo 14 punti nel primo quarto ed è costretta subito a inseguire, ma poi confeziona due parziali (18-2 a inizio secondo quarto e 23-7 nel terzo) per prendere il comando della gara. Miami non ci sta e a sua volta piazza un break di 12-3 che permette a Butler e compagni di rientrare a -4 già nella prima metà dell'ultima frazione, ma stavolta i Knicks controllano il finale e colgono l'importante punto del 2-3 che li mantiene vivi nella serie

Il protagonista numero uno della vittoria blu-arancio è un Jalen Brunson da 38 punti che tira 12/22 dal campo (con 4/10 dall'arco) e in lunetta raccoglie un ottimo 10/12, andando non troppo lontano dalla tripla doppia in virtù dei suoi 9 rimbalzi e 7 assist con cui chiude la gara. Dall'inizio dei playoff (10 gare) ha collezionato 265 punti, il quarto totale più alto per un debuttante in maglia blu-arancio dietro solo a Bernard King (310), Patrick Ewing (284) e Carmelo Anthony (279)