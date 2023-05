Boston non può sbagliare: gara-6 a Phila su Sky

Ecco a cosa serve l'esperienza, esserci già passati, aver già vissuto certe situazioni. I Boston Celtics sono attesi stanotte ( ore 4.00 LIVE su Sky Sport NBA, repliche domani con il commento della coppia Mamoli-Crespi ) sul campo dei Philadelphia 76ers per una gara senza futuro: se perdono la loro stagione è finita. Esattamente come un anno fa , anche allora in semifinale di conference, soltanto contro i Milwaukee Bucks . Persa gara-5 in casa, Boston riuscì a sbancare il Fiserv Forum in gara-6 (con 46 punti di Jayson Tatum) e poi trionfare davanti ai propri tifosi alla settima (con la gara eroica da 7 triple di Grant Williams). "Siamo già stati in questa situazione", dice infatti Marcus Smart , l'anima e il cuore dei Celtics. "Non sarà facile. Sarà una battaglia. E vincerà solo chi vorrà questa gara-6 di più". Guai però a pensare che siccome Boston è riuscita nell'impresa l'anno scorso, allora il compito è alla portata. "L'anno scorso è l'anno scorso, è finito", la sentenza di Jaylen Brown dopo il ko interno di gara-5.

L'altra gara-6: Phoenix ospita Denver senza Paul e con Ayton in dubbio

Come i Celtics anche i Phoenix Suns sono a una sconfitta di distanza dall'eliminazione dei playoff. E la squadra di coach Monty Williams, dopo il ko subito in Colorado in gara-5, deve sperare di mantenere il fattore campo nella sesta partita della serie, come fatto in gara-3 e in gara-4. Proprio come in quelle due occasioni (e poi anche in gara-5) ai Suns mancherà Chris Paul, che sta migliorando ma non è ancora pronto per scendere in campo dopo lo stiramento all'inguine sinistro subìto in gara-2. In forse per un dolore alle costole anche il centro titolare di Phoenix, Deandre Ayton: per Denver si tratta del primo match point per tornare in finale a Ovest dopo l'apparizione del 2020 nella "bolla" di Orlando.