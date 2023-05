La stagione 2022-23 dei Phoenix Suns finisce esattamente com'era terminata quella 2021-22: con i fischi dei propri tifosi di casa e una sconfitta dalle dimensioni imbarazzanti. Le coincidenze sono quasi spaventose: il 15 maggio 2022, data di gara-6 in casa contro i Dallas Mavericks, con Phoenix sotto 2-3 nella serie, lo scarto all'intervallo era un sonoro -30, sul 57-27 per Doncic e compagni. Stavolta (11 maggio 2023), sempre sotto 2-3 nella serie, sempre in casa, ma stavolta contro i Denver Nuggets, altro scarto identico alla fine del primo tempo: -30 (81-51). Due collassi clamorosi, certo con le attunuanti degli infortuni a Paul e Ayton in questa gara-6, ma ciò nonostante di proporzioni storiche (sono i due massimi svantaggi mai fatti registrare a metà gara dai Suns nella loro storia ai playoff). L'anno scorso Phoenix si era presentata alla sfida coi Mavs forte del miglior record di lega in stagione regolare (e la testa di serie n°1 ai playoff), ma a nulla era servito in una gara-6 persa 123-90. Quest'anno l'arrivo di Kevin Durant alla trade deadline (1/10 al tiro per lui per iniziare gara-6) aveva di nuovo convinto i Suns di poter puntare al bersaglio grosso, con Paul (infortunatosi in gara-2) e soprattutto con un Booker scatenato. E invece è finita esattamente come lo scorso anno e ora i Suns sono protagonisti loro malgrado in due delle tre occasioni in cui una squadra è finita sotto di 30 o più punti all'intervallo in una gara da dentro-o-fuori (a fargli compagnia i Bucks del 2015).