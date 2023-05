Dubbio Wiggins: gara-6 Lakers-GSW su Sky alle 4.00

Stanotte i Lakers hanno la possibilità di chiudere la serie in casa e volare in finale di conference contro i Denver Nuggets di Jokic. Golden State, oltre al fattore campo sfavorevole, affronta un'ulteriore difficoltà: gli Warriors potrebbero infatti esser costretti a rinunciare a Andrew Wiggins, che ha subìto un infortunio alle costole in gara-5. La partita sarà trasmessa in diretta alle 4:00 su Sky Sky Sport NBA, poi in replica con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua a partire dalle 11:00

Siamo alle battute finali della serie più avvincente di questi playoff, quella tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors. I gialloviola hanno fallito il primo match point per chiudere i conti in gara-5 a San Francisco, vinta nettamente dagli Warriors. Stanotte, però, avranno il fattore campo dalla loro e a Golden State servirà un'impresa. Steph e compagni infatti potrebbero non poter contare su Andrew Wiggins, che in gara-5 e si è infortunato al costato dopo - si pensa - un contatto sotto canestro con LeBron James. Per gli Warriors sarebbe un duro colpo, dal momento che Wiggins si è reso protagonista di prestazioni ottime in questi playoff ed è una delle armi in più nello scacchiere di coach Steve Kerr. La partita sarà trasmessa in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, mentre le repliche con il commento italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua sono in programma dalle 11:00 di domattina. Il match sarà disponibile da subito anche su Sky OnDemand.