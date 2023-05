I Lakers eliminano gli Warriors, passa anche Miami

I Lakers conducono dal primo all'ultimo minuto in gara-6 e non concedono mai ai campioni in carica di mettere in discussione il risultato, trascinati dai 30 punti di un sontuoso LeBron James. Agli Warriors non bastano i 29 di Steph Curry per evitare l'eliminazione. In Florida anche i Miami Heat chiudono i conti contro i New York Knicks, resistendo ai 41 punti di Jalen Brunson per conquistare le terze finali di conference negli ultimi quattro anni