Nuggets-Lakers gara-2 stanotte alle 2.30 su Sky

Gara-1 ha dimostrato che in questa serie tutto può succedere. Trascinati dalla tripla doppia mostruosa di Jokic (34 punti, 21 rimbalzi e 14 assist), i Denver Nuggets sembravano infatti in pieno controllo arrivando a toccare anche un vantaggio di 21 punti . Poi la rimonta dei Lakers arrivati a un tiro dal pareggio negli ultimi minuti di gara, con una tripla di LeBron James corta sul primo ferro che avrebbe potuto dare loro tutt'altro finale di gara. Pronostico difficile dunque in vista di una gara-2 in cui LeBron James e Anthony Davis (40 punti in gara-1) proveranno a strappare il fattore campo, così da tornare a Los Angeles con la parità sull'1-1 nella serie.

Una delle chiavi che ha permesso ai gialloviola di tornare in partita nel secondo tempo di gara-1 è stata la marcatura di Rui Hachimura su Nikola Jokic, permettendo a Davis di agire così come secondo difensore in aiuto per contrastare il due volte MVP. Una tattica che in larghi tratti ha funzionato, complice anche uno Jokic sempre più stanco, ma coach Michael Malone non si aspetta che dia di nuovo i suoi frutti: "Se ne è parlato tanto come se non l'avessimo mai vista prima" ha detto alla vigilia di gara-2, da seguire stanotte alle 2.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. "La discussione che si è creata è che i Lakers siano usciti da gara-1 come se avessero trovato qualcosa, ma scommetto qualsiasi cosa che Darvin Ham preferirebbe essere sopra 1-0 che sotto 0-1" ha continuato un infervorato Malone. "Abbiamo già visto come le squadre provano a difendere contro Nikola" ha aggiunto Michael Porter Jr. "Magari può averci sorpresi in alcuni frangenti, ma riguardando i filmati non è stato poi un grosso problema per noi. Ora che sappiamo che vogliono usare Davis lontano dalla palla, avremo maggiori opportunità sul lato debole: sta a noi eseguire". Chi avrà la meglio? La risposta stanotte alle 2.30 in diretta sui canali di Sky Sport.