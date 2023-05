Dopo la sconfitta in gara-2 andando sotto 0-2 nella serie contro Denver, LeBron James ha predicato calma nei confronti dell’ambiente dei Lakers: "Questo non è il torneo NCAA, vince chi arriva per primo a quattro. In gara-3 abbiamo l’opportunità di giocare la nostra miglior partita della serie". E sul suo infortunio alla caviglia subito nel finale ha dato aggiornamenti confortanti

Nonostante abbia concluso a un solo assist dalla tripla doppia, gara-2 non è stata certamente una delle migliori partite di questi playoff per LeBron James . Ma sia lui che tutti i Los Angeles Lakers devono voltare in fretta pagina, lasciandosi alle spalle i clamorosi errori di gara-2 e un ultimo quarto in cui Jamal Murray da solo ha segnato quasi quanto tutti i gialloviola messi assieme (23 punti contro 24). Nell’immediato post-partita è stato LeBron James a predicare calma: “ Questo non è il torneo NCAA [nel quale si gioca a eliminazione diretta, ndr], qui avanza chi arriva per primo a quattro vittorie . Abbiamo l’opportunità di tornare a casa e giocare una grande pallacanestro davanti al nostro pubblico. Fino a quando una squadra non ti batte quattro volte hai sempre l’opportunità di uscirne fuori vincente. Questa è la fiducia che dobbiamo avere: sappiamo che abbiamo una montagna difficile da scalare , ma abbiamo l’opportunità di giocare la nostra miglior partita della serie in gara-3 ”.

Distorsione alla caviglia nel finale: LeBron aggiorna sulle sue condizioni

Nel finale di gara-2 LeBron James è anche rimasto a terra per qualche secondo dopo essere ricaduto sul piede di Aaron Gordon, procurandosi una lieve distorsione alla caviglia che non gli ha impedito di finire la partita in campo e non gli impedirà di essere presente per la prossima gara. “Sarò pronto per sabato sera” ha detto James, dando appuntamento a tutti nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Alessandro Mamoli e Davide Pessina. “Non è niente che possa impedirmi di giocare”.