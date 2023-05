Jimmy Butler si è preso la copertina, Bam Adebayo ha sfiorato la tripla doppia ma gli Heat non avrebbero vinto gara-2 a Boston senza Caleb Martin . Uno dei tanti giocatori "undrafted" ( mai scelti al Draft ) agli ordini di coach Spoelstra, il fratello gemello di Cody aveva iniziato assieme a lui la carriera NBA agli Charlotte Hornets . Dopo un paio di annate, però, la squadra del North Carolina non aveva più creduto in lui, tagliandolo nell'agosto del 2021 . È stato allora - ha raccontato proprio Erik Spoelstra - che Caron Butler, ex giocatore e oggi suo assistente in panchina a Miami - ha ricevuto una telefonata. A compierla è stata J. Cole , all'anagrafe Jermaine Lamarr Cole, rapper messo sotto contratto dalla Roc Nation di JAY Z ancora nel 2009 e da allora esploso a livello internazionale . Accanto alla sua carriera da artista e musicista però (sei album finora all'attivo per lui, tutti finiti al primo posto delle classifiche), J. Cole ne ha anche una da giocatore di basket, sua grande passione . Dopo il liceo in North Carolina, ha sostenuto dei provini a St. John's University e qualche tryout anche a livello NBA , prima di trovare spazio nella BAL ( Basketball Africa League ) e nella Canadian Elite Basketball League . Ma evidentemente di basket J. Cole ne capisce, visto che il motivo della telefonata a Butler era quello di segnalare agli Heat Caleb Martin, rimasto senza contratto dopo il benservito degli Hornets. Butler ha passato l'informazione a Spoelstra , che ha invitato Martin a un provino e convinto gli Heat a concedergli un contratto two-way , firmato il 14 settembre di quello stesso 2021. Le sue prestazioni in un ruolo da riserva in quei primi mesi della stagione 2021-22 (con gare anche da 28 punti contro i Bucks e 26 contro i Blazers) hanno poi convinto gli Heat a convertire prima il suo two-way in un contratto standard (a febbraio 2022) e poi la scorsa estate a offrirgli un triennale da oltre 20 milioni di dollari complessivi.

Martin: "Boston mi lascia libero: è una mancanza di rispetto"

Un investimento che alla luce delle prestazioni di Martin nelle prime due gare della serie contro Boston si è rivelato ben più che un affare. In gara-1 l'esterno degli Heat ha approfittato della libertà concessagli intenzionalmente dagli schemi difensivi di Mazzulla per mettere a segno 15 punti con 6/11 al tiro e prima di gara-2 aveva sottolineato come la mancanza di rispetto da parte dei Celtics non avesse fatto altro che motivarlo ulteriormente. "Non c'è dubbio che mi stiano mancano di rispetto - aveva detto - ma ognuno è libero di avere le proprie strategie. Poi però devi vivere con le conseguenze delle tue scelte, e io ho tutta la fiducia del mondo nel tirare ogni volta che mi lasciano libero per fargli pagare le loro scelte difensive". Parole profetiche alla luce di una gara-2 da assoluto protagonista, che lo ha visto firmare il suo career-high ai playoff con 25 punti, frutto di un ottimo 11/16 dal campo, con anche tre triple a segno su sette tentate. "La cosa peggiore che io possa fare è dimostrarmi esitante: che sia un tiro da tre o una penetrazione attaccando i loro close-out, se gioco deciso succederanno solo buone cose". E così è stato: su più di tre triple tentate in catch-and-shoot (ricezione-e-tiro), solo Austin Reaves dei Lakers ha una percentuale di realizzazione migliore di lui in questi playoff, in cui Martin viaggia con oltre il 46% (18/39 per lui dall'inizio della postseason). "Già l'anno scorso ai playoff i Celtics mi lasciavano spazio sfidandomi a tirare: l'unico modo per farmi rispettare - e dare a Jimmy (Butler) più spazio per operare - è segnare quei tiri". Caleb Martin lo sta facendo: e gli Heat devono ringraziare quella telefonata di J. Cole.