BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 105-111 | La seconda vittoria di Miami sul campo di Boston in due gare arriva al termine di una rimonta che li ha visti inseguire anche in doppia cifra nel quarto quarto, vinto dagli Heat per 36-22 (Miami è 6-2 nelle 8 gare in cui ha dovuto recuperare da 10+ punti). Le squadre in controllo 2-0 in una serie al meglio delle sette hanno vinto il 92% delle volte (in 312 occasioni su 339) e questo dà l'idea della difficoltà dell'impresa ora per i vice-campioni NBA in carica, già spalle al muro nelle prossime due partite in Florida