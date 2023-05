LeBron travolge Foster: lo scambio è esilarante

Scott Foster è uno degli arbitri più riconoscibili della NBA, da 29 anni protagonista in campo con più di una controversia alle sue spalle, in particolare con Chris Paul ma non solo. Rimane però anche uno degli arbitri più rispettati della lega, come si capisce da quanto successo nel corso di gara-3 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Sprintando verso la metà campo offensiva per andare in contropiede, LeBron James ha travolto l’arbitro colpendolo con una spalla all’altezza del volto e facendolo sbalzare indietro di diversi passi. Alla prima occasione utile per fermare il gioco, Foster è andato verso il tavolo segnapunti con il volto insanguinato, complice un taglio procurato alla bocca probabilmente dal fischietto che aveva in bocca al momento dell’impatto con James.