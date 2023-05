Un tweet di una delle aziende più potenti che già si è legata al talento francese che a giugno diventerà la prima scelta assoluta al Draft per i San Antonio Spurs spinge ancora più in su l'asticella delle aspettative attorno al suo debutto e aggiunge un carico di pressione sulle spalle del francese. "Non c'è altro limite che il cielo", dice di lui Boris Diaw

Continua a folle velocità la corsa verso un destino di successo per Victor Wembanyama, il talento francese che verrà sicuramente scelto con la chiamata n°1 al prossimo Draft NBA. Ora che si sa che a farlo saranno i San Antonio Spurs (freschi vincitori della Lottery) dal Texas è già è emerso che Tim Duncan, e con lui Manu Ginobili e Tony Parker, torneranno a disposizione nel ruolo di "maestri/vecchi saggi" per favorire al meglio l'inserimento di Wembanyama in NBA. Ma a spingere forte sul francese ci sono anche le aziende che vogliono sfruttare la popolarità e l'appeal globale del giocatore (la sua origine europea, il futuro in NBA, lega che allarga la sua influenza ai cinque continenti) per assicurarsi sempre più guadagni e quote di mercato. Tra queste ovviamente non può mancare Nike, che di recente - con un tweet da uno dei suoi account ufficiali - ha alzato ulteriormente l'asticella delle aspettative attorno a un ragazzo di 19 anni che deve ancora disputare il suo primo minuto di pallacanestro NBA. "Pensate che Victor Wembanyama possa cambiare la pallacanestro?", si chiede lo sponsor del giovane atleta francese. "Pensate più in grande", il suggerimento, accompagnato da un'emoticon che lascia pochi dubbi, quella del mondo.