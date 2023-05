Celtics spalle al muro: Miami-Boston gara-3 su Sky

Nel corso della storia della NBA, solamente sei squadre sono riuscite a rimontare una finale di conference dopo essere state sotto 0-2 nelle prime due partite della serie. La particolarità è che tutte e sei non avevano il fattore campo, perdendo le prime due in trasferta per poi ribaltare la serie nelle due gare in casa e nelle successive partite. La montagna che si trovano da scalare i Boston Celtics, insomma, non ha precedenti, visto che loro il fattore campo per cominciare la serie lo avevano, ma non ci sono alternative se vogliono provare a rimettere in piedi una finale di conference che si è fatta complicatissima dopo le prime due sconfitte casalinghe. Jayson Tatum e Jaylen Brown devono necessariamente salire di livello in particolare nei quarti periodi: dopo non aver tentato neanche un tiro in gara-1, Tatum non è riuscito a segnare neanche un canestro nel quarto quarto di gara-2, e le due stelle di Boston insieme sono solamente 4/17 da tre punti nelle prime due gare. Numeri che non si possono accettare quando dall’altra parte c’è un giocatore spietato come Jimmy Butler, assoluto dominatore delle prime due partite al TD Garden e, per usare un’espressione di Flavio Tranquillo, "assoluto padrone della NBA in questo momento".