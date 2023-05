Il record è chiaro ed eloquente: zero passaggi del turno a fronte di 149 eliminazioni . Nella storia della NBA nessuno ha mai rimontato da uno svantaggio di 0-3 in una serie al meglio delle sette partite , inanellando quattro successi in fila per evitare l’eliminazione. È questa la montagna inscalabile che si trovano davanti i Los Angeles Lakers , battuti anche in gara-3 dai Denver Nuggets dopo aver già perso le prime due partite della serie in Colorado. Ai gialloviola non sono bastati i 28 punti con 18 rimbalzi di Anthony Davis e i 23 punti a testa di Austin Reaves e LeBron James , autore anche di 12 assist in una partita in cui è anche tornato a segnare da tre punti (3/9 dopo lo 0/10 delle prime due gare). Non è bastato però per evitare il ko, complice un parziale di 13-0 degli ospiti nel quarto periodo per prendere definitivamente il controllo del match, dimostrandosi ancora una volta più pronti nel momento decisivo della partita come successo anche nelle precedenti due gare.

LeBron sotto 0-3: nessun precedente prima delle Finals

Nel corso della sua carriera LeBron James non si era mai ritrovato sotto 0-3 in una serie di conference (est o ovest), dovendo affrontare questo deficit solo nelle finali NBA del 2007 contro San Antonio e contro Golden State nel 2017 e 2018. La storia ci dice che James è riuscito a vincere solo una di quelle tre elimination game da 0-3 e i Lakers, sotto 0-3 in otto occasioni nella loro storia, non sono mai riusciti neanche a forzare gara-5, ma ciò nonostante la sfida non lo spaventa. "Dobbiamo solo vincerne una e pensare partita per partita. Concentriamoci su gara-4, non possiamo fare nient’altro" ha detto dopo il match. A domanda se la sua mentalità fosse quella di fare la storia, James non ha avuto dubbi: "Certo, è quella che ho sempre avuto per tutta la mia carriera". "Lunedì possiamo presentarci e poi andare a casa oppure combattere per vivere un altro giorno. Conoscendo il gruppo che abbiamo, so già quale sarà la risposta" ha detto Austin Reaves facendo eco al suo leader. Anche coach Darvin Ham ha provato a scuotere i suoi: "Le circostanze sono quelle che sono, difficili ma non impossibili. Siamo sotto 3-0, non 4. Fintanto che non sono arrivati a 4, c’è ancora speranza. Siamo ancora vivi. Dobbiamo solo concentrarci sul vincere una partita".