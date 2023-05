Brown cita i Red Sox: "Non fatecene vincere una"

Prima di gara-4, sia Marcus Smart che Jaylen Brown avevano lanciato un messaggio ambizioso per una squadra sotto 0-3 in una serie di finale di conference e reduce da un pesantissimo -26: "Non fatecene vincere una", lo slogan usato nel 2004 dai Red Sox per la leggendaria rimonta ai danni degli Yankees. I Celtics hanno poi mantenuto fede a quanto promesso vincendo gara-4, e ora la serie torna a Boston con l’inerzia dalla loro parte

Dopo la sconfitta più pesante nella storia dei Boston Celtics ai playoff in gara-3, in molti si chiedevano che versione avremmo visto dei biancoverdi per la decisiva gara-4 a Miami. Avrebbero continuato a combattere nonostante nessuno abbia mai rimontato da 0-3 nella storia della NBA o avrebbero mollato il colpo facendosi travolgere di nuovo? La risposta è arrivata, prima ancora che sul campo, dalle parole bellicose e ambiziose pronunciate sia da Marcus Smart che da Jaylen Brown prima ancora di giocare: "Non fatecene vincere una" hanno detto entrambi i giocatori di coach Joe Mazzulla, facendo riferimento allo slogan di Kevin Millar nel 2004 per spingere i Boston Red Sox alla leggendaria rimonta sui New York Yankees, sotto anche loro 0-3 come i Celtics. Un messaggio provocatorio per una squadra apparsa spenta in gara-3, e che per larghi tratti di gara-4 sembrava pronta a ritorcersi loro contro: gli Heat hanno toccato più volte il +9 nel corso del match, tra cui anche una a inizio ripresa, ma da lì in poi un parziale di 18-0 in favore dei Celtics ha ribaltato la partita e forse anche la serie, che ora torna a Boston con un minimo di inerzia dalla parte dei biancoverdi.