I Lakers si tengono LeBron: "Vogliamo che resti"

L'uscita di scena alle Western Conference Finals non è la notizia peggiore per i Los Angeles Lakers e per tutti i loro tifosi. Già, perché il focus è passato velocemente dal campo alle dichiarazioni post-partita di LeBron James, il quale subito dopo la sconfitta subita in gara-4 dai Denver Nuggets, ha confessato di considerare l'idea di ritirarsi dal basket. Se quella fosse davvero l'ultima partita NBA del Re sarebbe un duro colpo per tutto l'ambiente gialloviola e in particolare per la società, determinata a convincerlo di restare almeno un altro anno. Il General Manager Rob Pelinka sa bene che in questo contesto la cosa più saggia da fare sia aspettare il momento giusto: "LeBron ha dato così tanto al gioco rispetto a chiunque altro, quindi ha tutto il diritto di decidere se dare ancora qualcosa in più oppure smettere e noi gli daremo tutto il tempo per riflettere, anche se ovviamente la nostra speranza è che scelga di continuare a giocare”.