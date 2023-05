Banchero sulla cover di SLAM: i jeans sono assurdi

La stagione di Paolo Banchero e degli Orlando Magic si è conclusa ormai da un mese e mezzo, durante il quale il giocatore di passaporto italiano è stato incoronato con il premio di Rookie dell’Anno. In occasione della "Future Issue", la storica rivista SLAM Magazine ha deciso di metterlo di nuovo sulla propria cover, dopo averlo già fatto più di un anno fa quando giocava ancora per i Blue Devils di Duke. Nell’intervista Banchero non rivela niente di trascendentale, se non che dopo il suo debutto storico da 27 punti (prima scelta assoluta al Draft a chiudere con 25+5+5 al debutto dai tempi di LeBron James) si sentiva arrabbiato e deluso per la sconfitta contro i Detroit Pistons mentre tutti lo riempivano di complimenti; e che già dal prossimo anno vuole essere presente ai playoff con i suoi Magic perché "guardando le partite non mi sembra giusto non essere in quelle situazioni, che è dove dobbiamo arrivare come squadra".