I flop più plateali potranno costare un tecnico

Secondo quanto riportato da The Athletic, la NBA starebbe pensando di dare un’ulteriore stretta alle simulazioni in campo, arrivando a punire con un fallo tecnico i casi di "flopping" più plateali. Le prime sperimentazioni dovrebbero avvenire in Summer League e successivamente in G League prima di arrivare in NBA nei prossimi anni

Laddove le multe non sono bastate, la NBA pensa di dare un’ulteriore stretta alle simulazioni in campo. Dopo aver già istituito da diverse stagioni delle multe in caso di comprovato "flopping" dei giocatori in campo, secondo quanto riportato da The Athletic il Competition Committee che si occupa delle modifiche del regolamento starebbe pensando di introdurre ulteriori penalità durante la partita sottoforma di falli tecnici per stroncare le simulazioni. Nel caso in cui un giocatore, probabilmente dopo revisione a video, venisse trovato colpevole di flopping, verrebbe punito con un tiro libero per gli avversari, anche se non dovrebbe pesare come fallo tecnico a suo carico (quindi in caso di secondo tecnico non verrebbe espulso). Le prime sperimentazioni a riguardo dovrebbero avvenire già dalla Summer League prevista a luglio, per poi passare al vaglio in G League e solo successivamente in NBA: l’iter della modifica regolamentare, insomma, è ancora lungo, ma la NBA intende continuare la sua lotta alle simulazioni.