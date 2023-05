La prima delle cinque panchine vacanti in NBA ha trovato un nuovo proprietario: secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, sarà Adrian Griffin il nuovo allenatore dei Milwaukee Bucks. La squadra che ha chiuso la regular season col miglior record della NBA ha deciso così di affidare all’ormai ex assistente allenatore dei Toronto Raptors l’eredità di Mike Budenholzer, licenziato dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff subita per mano dei Miami Heat. Griffin, 48 anni e padre del giocatore degli Atlanta Hawks AJ Griffin, ha alle spalle 9 stagioni in NBA come giocatore e 15 da assistente, cominciando nel 2008 proprio a Milwaukee (facendosi conoscere dal GM John Horst, che lo ha assunto oggi come capo della dirigenza), passando poi per Chicago, Orlando, Oklahoma City e infine Toronto, dove nelle ultime quattro stagioni ha assistito Nick Nurse, che si è tirato fuori dalla corsa alla panchina dei Bucks dopo essere stato tra i tre finalisti insieme a Kenny Atkinson.