La presenza a bordocampo di Kyrie Irving per diverse partite di playoff dei Los Angeles Lakers ha riacceso le voci di una sua firma con i gialloviola per riunirsi a LeBron James, ma le regole del salary cap rendono difficile la vita ai Lakers per firmarlo senza sacrifici pesanti. Aiuterebbe effettuare una sign-and-trade, ma i Dallas Mavericks non hanno alcuna intenzione di aiutare la franchigia di L.A. ad esempio prendendo D’Angelo Russell

Kyrie Irving ha chiesto a gran voce di tenerlo fuori dalle speculazioni di mercato e che non ha alcuna fretta di decidere il suo futuro, ma sedersi a bordo campo per le partite dei Los Angeles Lakers di certo non aiuta a passare sotto traccia. LeBron James ha fatto chiaramente intendere di volere ulteriori rinforzi per il prossimo futuro e Irving è uno dei migliori free agent disponibili sul mercato, oltre che un giocatore con cui James ha già vinto in passato. Fare in modo che arrivi ai Lakers, però, richiede un po’ di ginnastica in termini di salary cap: innanzitutto Irving dovrebbe prendere meno del massimo salariale, ma soprattutto i Lakers vorrebbero prenderlo attraverso il meccanismo della sign-and-trade (quindi dovrebbe firmare con la sua ultima squadra, i Dallas Mavericks, per poi essere immediatamente scambiato ai gialloviola) per non dover rinunciare a due pezzi importanti della squadra arrivata in finale di conference come Austin Reaves e Rui Hachimura.