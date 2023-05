Un anno dopo: Boston-Miami gara-7 alle 2.30 su Sky

Esattamente a un anno di distanza dall’ultima gara-7 tra Boston e Miami, le due franchigie si incontrano di nuovo per la sfida decisiva delle finali di conference. I Celtics, dopo il miracolo di Derrick White in gara-7, possono diventare la prima squadra di sempre a rimontare e vincere da 0-3, ma gli Heat guidati da Jimmy Butler non vogliono entrare nella storia dalla parte sbagliata. Palla a due alle 2.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

Un anno dopo, di nuovo loro: Boston Celtics e Miami Heat . Esattamente dodici mesi fa, il 29 maggio 2022, Celtics e Heat si affrontavano in Florida per la decisiva gara-7 delle finali di conference , vinta dai biancoverdi dopo aver rischiato di subire una rimonta clamorosa negli ultimi minuti della partita, con Jimmy Butler che ha avuto il tiro della vittoria tra le mani a 15 secondi dalla fine, fermandosi sul primo ferro. Anche due giorni fa gli Heat avevano completato una rimonta folle negli ultimi tre minuti di partita , trovando anche i liberi del sorpasso a 3 secondi dalla fine realizzati da Butler, ma il miracolo di Derrick White a 2 centesimi di secondo dalla sirena ha salvato i Celtics e apparecchiato una gara-7 che si preannuncia come epica, tutta da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 2.30 con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi .

Boston contro Miami gara-7: una partita per la storia

Senza mezzi termini, stanotte si fa la storia. Non solo perché chi vince va ad affrontare i Denver Nuggets alle Finals (tutte da seguire in diretta su Sky con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina dagli Stati Uniti e la copertura della redazione basket di Sky in loco), ma anche perché mai nessuno ha rimontato e vinto da 0-3 in una serie al meglio delle 7. Nelle 150 occasioni in cui una squadra ha perso le prime tre gare di una serie è sempre stata eliminata, e questi Celtics sono solamente la quarta squadra ogni epoca a forzare una gara-7 — di per sé già un risultato storico, anche se come hanno ripetuto tutti dopo il rocambolesco finale di gara-6 "non significa niente se non vinciamo anche la prossima". Miami però avrà la motivazione non solo di voler evitare di entrare nella storia dalla parte sbagliata, ma anche di conquistare quinte finali NBA della loro storia: Jimmy Butler e compagni sono stati scossi da coach Erik Spoelstra (“È tutto l’anno che facciamo la cosa più difficile, dobbiamo avere la voglia di giocare in questo stesso momento” aveva detto nell’immediato post-gara 6) e di sicuro daranno tutto quello che hanno per vincere al TD Garden. L’appuntamento, insomma, è di quelli da non perdere e per i quali vale la pena fare le ore piccole o di recuperarla in replica sui canali di Sky Sport nella giornata di martedì.