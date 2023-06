DENVER - Miami e il tiro da tre. In stagione regolare gli Heat hanno chiuso al 10° posto per tentativi, ma quartultimi in tutta la lega per percentuale (solo il 34.4% su quasi 35 tiri a sera). Poi sono arrivati i playoff, e in particolare le serie contro Milwaukee (chiusa dagli Heat con il 45% dall'arco) e contro Boston (con oltre il 43%). Miami, di colpo, è sembra nuovamente la squadra micidiale dalla lunga distanza di un anno fa, quando gli Heat chiusero la stagione al primo posto assoluto, sfiorando il 38%. E un occhio alle percentuali dall'arco finora nella serie contro Denver potrebbe portare a tirare una (troppo) facile conclusione: se Miami tira bene vince (17/35, il 48.6% da tre in gara-2), se tira male perde (appena sopra il 32% nelle altre tre gare). E oltre alle percentuali anche la mole di tiri, preoccupa - in calo dall'inizio della serie (39 triple tentate in gara-1, poi 35 sia in gara-2 che in gara-3, solo 25 nell'ultima). Sta qui parte del problema? Sì e no, se si ascoltano due campane diverse, prima di gara-5: quella di coach Spoelstra e quella di Jimmy Butler.