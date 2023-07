Steph Curry racconta: "La prima volta che ho giocato contro Kobe Bryant..."

Per chi ha giocato in NBA a buon livello tra gli anni duemila e la prima parte del decennio successivo, è praticamente impossibile non avere almeno un aneddoto che riguarda Kobe Bryant. La portata del giocatore e del personaggio è tale che chiunque l'abbia incrociato porta con sé ricordi indelebili. In questo senso, anche un altro giocatore e personaggio straordinario come Steph Curry non fa eccezione. Ospite di "First We Feast", il campione degli Warriors ha raccontato addirittura due storie con Bryant protagonista. E, come da previsione, non si tratta di storie banali.