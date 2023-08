La notizia era attesa da settimane e arriva oggi a conclusione di una trattativa di mercato lunga e complicata, al termine della quale l' Olimpia Milano si è assicurata uno delle stelle di prima grandezza dell' Eurolega . Nikola Mirotic ha firmato un contratto di tre anni con l' EA7 Emporio Armani . Mirotic , cresciuto nelle giovanili del Real Madrid , ha alle spalle una carriera di cinque anni in NBA con le maglie di Bulls , Pelicans e Bucks e dal 2019 militava nel Barcellona . L'ala spagnola di origine montenegrina è stato MVP dell'Eurolega nella stagione 2021-22 e ha chiuso l'ultima stagione europea a 15,4 punti e 4,3 rimbalzi di media. Il suo innesto nel roster allenato da coach Ettore Messina proietta l' Olimpia tra le favorite di diritto per la conquista dell'edizione 2023-24 dell' Eurolega oltre che per la conferma dello scudetto vinto lo scorso mese di giugno nella combattutissima finale contro la Virtus Segafredo Bologna.

Le parole di Giorgio Armani e di Nikola Mirotic

"Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano" ha dichiarato il patron Giorgio Armani, "io e Leo Dell'Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà. Mirotic è un campione di provate qualità e una persona speciale. Siamo riusciti a conquistarlo grazie alla credibilità che in questi anni abbiamo costruito con il grande lavoro svolto tutti insieme dentro e fuori del campo. Portarlo all'Olimpia è un regalo che i nostri tifosi apprezzeranno ed è una grande opportunità per tutta la squadra. Siamo anche convinti che Mirotic si sentirà a casa qui con noi e, come altri campioni prima di lui, sarà felice di aver scelto Milano". "Sono felice" ha ribadito Mirotic nel commentare la firma con l'Olimpia, " sono felice di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l'Olimpia Milano e di poter contribuire a rendere sempre più competitiva questa squadra e questa prestigiosa società. Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell'Orco mi hanno dimostrato". "Sono anche molto contento di tornare a giocare per coach Messina" ha infine aggiunto l'ala spagnola, "che ho incontrato quando ero agli inizi della mia carriera. Sono certo che la prossima sarà una stagione divertente e che i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi".