C’è una brutta notizia per i Denver Nuggets e una pessima per la nazionale slovena. Nel corso di una partita amichevole contro la Grecia, Vlatko Cancar è ricaduto male sulla gamba sinistra dopo un tentativo di schiacciata tra due difensori, rimanendo a terra e venendo portato fuori dal campo a braccia. La diagnosi anticipata dal Denver Post non è per niente positiva: rottura del legamento crociato anteriore sinistro e addio Mondiali, oltre che probabilmente l’intera prossima stagione per la quale è ancora sotto contratto con i Nuggets per 2.2 milioni di dollari (con una ulteriore team option da 2.3 milioni per il 2024-25). Un brutto colpo in primis per la Slovenia, che perde così il suo unico altro giocatore NBA a roster oltre a Luka Doncic, ma anche per i campioni in carica, che dopo aver perso in free agency due membri della rotazione da titolo come Bruce Brown e Jeff Green, speravano di poter contare su Cancar per allungare il numero di opzioni in mano a coach Michael Malone. Lo scorso anno Cancar ha disputato la sua miglior stagione delle quattro passate in NBA, sfiorando i 15 minuti di media in 60 apparizioni per i Nuggets in regular season, con 5 punti, 2.1 rimbalzi e 1.3 assist di media tirando col 47.6% dal campo e il 37.4% da tre. Ai playoff invece è apparso in cinque occasioni, ma mai con un ruolo di rilevo (due minuti di media e zero punti segnati).