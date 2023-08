Scoot Henderson: "Sarò io il rookie dell'anno"

La sensazione di appassionati e addetti ai lavori, confermata dalle quote dei bookmaker trapelate di recente, è che la corsa al premio di rookie dell'anno per la stagione 2023-34 sia scontata come poche altre in precedenza. Victor Wembanyama, prima scelta assoluta all'ultimo Draft, è l'ovvio favorito, per molti addirittura il candidato unico. I pochi che non pronosticano il francese dei San Antonio Spurs come miglior rookie, puntano su Chet Holmgren, che dopo un anno di stop per infortunio farà il suo esordio con gli Oklahoma City Thunder. In teoria, quindi, anche nelle previsioni Scoot Henderson dovrebbe accontentarsi della terza posizione, un pò come avvenuto al Draft qualche settimana fa. Scelto dai Portland Trail Blazers, tutt'ora impegnati a risolvere la delicatissima questione che riguarda Damian Lillard, Henderson è stato messo un pò in ombra dalla presenza di un prospetto generazionale come Wembanyama. A lui, però, il ruolo di attore non protagonista non sembra piacere un granché. "Voglio vincere il premio di rookie dell'anno, e vincerò il premio di rookie dell'anno". Intervistato da "The Playmaker", Henderson dimostra una sicurezza nei propri mezzi non proprio usuale per un ragazzo di 19 anni. E, nelle sue intenzioni, gli obiettvi non si esauriscono con la vittoria nella corsa contro Wembanyama, Holmgren e gli altri esordienti in NBA. "Voglio diventare il miglior playmaker di sempre e uno dei migliori giocatori di sempre". Henderson, dopo la breve avventura in G League chiusa a 16,5 punti e 6,8 assist di media, ha le idee chiare sul suo futuro in NBA. Appassionati, addetti ai lavori e bookmaker sono avvertiti.