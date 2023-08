Giusto poche ore prima era toccato a Austin Reaves prendersi i complimenti da parte di LeBron James, in quel caso dovuti alla prestazione con la maglia di Team USA, e poco dopo è stata la guardia dei Lakers a restituire (con gli interessi) la cortesia. Reaves, intervistato da "Sports Illustrated" direttamente dal ritiro con la nazionale americana, non ha mostrato esitazioni quando gli è stato chiesto di James. La discussione è partita dal quesito del tutto teorico, e anche abbastanza prematuro, riguardante la possibilità di dedicare una statua a LeBron fuori dal palazzetto dei Lakers. L'onore, in precedenza concesso a poche leggende gialloviola tra cui Jerry West e Magic Johnson, è di quelli importanti, ma Reaves pensa che il compagno ne abbia diritto. "Certo, perché no? In fondo è arrivato a Los Angeles in un momento in cui la squadra non stava certo godendo di grandi successi, e nel giro di due o tre anni ha fatto vincere ai Lakers un altro titolo". E, per rincarare la dose, Reaves ha poi aggiunto: "Per me è il più grande giocatore di sempre, nessuno come lui è stato in grado di eccellere in ogni aspetto del gioco".