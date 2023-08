Pau Gasol si prepara a entrare nella Hall of Fame, massima celebrazione possibile per un giocatore che ha scritto la storia del basket. Il momento è di grande felicità, ma il catalano non può evitare di dedicare un pensiero al compagno e amico che avrebbe voluto con sé sul palco a Springfield

Quello di vedere il proprio nome impresso accanto ai grandi che hanno scritto la storia del gioco è un onore riservato a pochi. Non c'è dubbio quindi che per Pau Gasol, il cui ingresso nella Hall of Fame avverrà stanotte, questo sia un momento di grande gioia e soddisfazione, in qualche modo l'approdo finale di una carriera straordinaria. Allo stesso tempo, però, l'ingresso nella Hall of Fame è anche l'occasione per guardarsi indietro e ripercorrere le tappe del percorso che ha portato Gasol fino a Springfield. E in quel percorso, una parte importante, anzi fondamentale, l'ha avuta un compagno e amico che non c'è più: Kobe Bryant. "Certamente gli avrei chiesto di introdurmi qui alla Hall of Fame, e spero che avrebbe accettato" ha dichiarato il catalano intervistato da Rachel Nichols, "credo che sarebbe stato orgoglioso di farlo".