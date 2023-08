In squadra (nella selezione denominata "Dream Team") insieme al suo compagno agli Warriors Gary Payton II, la giovane stella di Golden State ha deliziato il pubblico di Seattle trovando la via del canestro in ogni modo possibile. E mandando un segnale forte e chiaro a Steve Kerr

La scorsa estate, alla Crawsover League organizzata da Jamal Crawford a Seattle, Chet Holmgren si è procurato l'infortunio alla gamba che gli ha fatto saltare tutta la sua prima stagione nella lega. Questo però non sembra assolutamente fermare la voglia dei giocatori NBA di scendere in campo e dare la chance (anche a chi magari durante la stagione non può permettersi un biglietto a una partita NBA) di godersi un po' di spettacolo durante la pausa estiva. Come quello messo in scena a Seattle dalla stellina dei Golden State Warriors Jonathan Kuminga, che ha indossato la maglia della selezione denominata Dream Team e segnando la bellezza di 60 punti li ha trascinati alla vittoria su PNW. Con lui in squadra un altro suo compagno agli Warriors, Gary Payton II (14 punti per lui) mentre ha fatto visita anche una delle matricole più attese in vista della prossima stagione, la seconda scelta assoluta per i Portland Trail Blazers Scoot Henderson.