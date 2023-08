Doveva essere il primo vero test per Team USA e così è stato. Perché la Spagna fa subito capire di fare sul serio, chiude in vantaggio il primo quarto e soprattutto quando Jaren Jackson Jr. riposa in panchina i lunghi di coach Scariolo (in particolare i due Hernangomez) fanno male sotto canestro. Team USA però reagisce da squadra vera vincendo 29-17 il secondo quarto, con un parziale di 9-3 per finire il primo tempo, con una poderosa schiacciata di Anthony Edwards seguita da una di Austin Reaves che mandano le squadre in spogliatoio per il 55-45 all'intervallo. Il vero protagonista del primo tempo è Jalen Brunson, infallibile al tiro con 7/7 e già titolare di 16 punti (nettamente miglior marcatore a metà gara). Solo che Team USA si "dimentica" di rientrare in campo, subisce un 9-0 di parziale in avvio di terzo quarto e la partita si riapre completamente. La Spagna mette anche la testa avanti: il sorpasso arriva sul 65-64 che diventa anche 68-64 su una tripla dell'eterno Rudy Fernandez. Ma lì arriva la reazione che coach Kerr probabilmente apprezza più di tutto: 9-1 per gli USA, che si riprendono in mano la partita ma che devono aspettare il quarto quarto (iniziato sopra di un solo punto) per vincerla.