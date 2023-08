Un account di tifosi Spurs ha provato a lanciare online un sondaggio, per dare a Victor Wembanyama un soprannome degno del suo potenziale: "The franchise" (la franchigia), "Yama" (contraendo il suo lungo cognome) oppure "The mistery" ("perché non si sa da quale pianeta provenga"), le opzioni proposte. E dopo che LeBron James aveva definito il talento francese non l'ultimo degli unicorni, ma il primo "alieno", forse la declinazione spaziale è quella che più affascina quando si parla del neo-giocatore degli Spurs. Che infatti anche nell'ultima campagna pubblicitaria di uno dei suoi sponsor torna sull'argomento e ammette: "Le persone che mi sono più vicine, gli amici, mi chiamano solo Vic, ma a me piacciono sia 'Wemby' che 'The Alien'. Andare in NBA è come andare sulla luna", dice il talento francese. E chissà se come Armstrong 54 anni fa anche Wembanyama sarà capace di piantare una bandiera (Spurs) una volta sbarcato.