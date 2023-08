Turchia: Sengun da urlo in amichevole. VIDEO

Forse sarebbe il caso di inserire anche il nome di Alperen Sengun tra quelli dei grandi assenti ai prossimi Mondiali . A differenza dei vari Jokic , Antetokounmpo e Porzingis , però, la giovane stella degli Houston Rockets non dovrà rinunciare al torneo per problemi fisici. La sua Turchia , infatti, per la prima volta negli ultimi vent'anni, non si è qualificata per la massima competizione in ambito FIBA . Nonostante questo, Sengun ha deciso comunque di trascorrere l'estate con la nazionale, tra allenamenti e amichevoli . E da quanto si è visto sul campo, anche se salterà i Mondiali, Sengun sembra già pronto per iniziare una stagione NBA che potrebbe rappresentare per lui quella del salto di qualità .

Un lungo moderno

Nell'amichevole giocata ieri a Istanbul contro l'Ucraina, Sengun ha messo in mostra tutto il suo repertorio da lungo moderno, in grado di fare pressoché qualsiasi cosa sul parquet. Il suo tabellino di serata recita 30 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate, il tutto condito da giocate spettacolari in alley-oop o in contropiedi condotti come se in quel corpo di 211 centimetri per 110 kilogrammi ci fosse una guardia. Sengun, che ha chiuso la scorsa regular season, la sua seconda in NBA, con 14,8 punti, 9 rimbalzi e 3,9 assist di media in 28,9 minuti giocati, è atteso da un'annata che potrebbe vederlo fare un ulteriore passo in avanti. E lui, per quanto si vede, sembra aver voglia di iniziare da subito.