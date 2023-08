Prima della finale di Leagues Cup, poi vinta dall'argentino con l'Inter Miami, Giannis ha messo in mostra tutta la sua passione per il calcio. E l'esultanza dopo il gol a porta vuota si è trasformata in una dedica al grande rivale di Messi

La passione di Giannis Antetokounmpo per il calcio non è certo una novità: da Zlatan Ibrahimovic a Kylian Mbappé, sono numerosi i campioni del mondo del pallone con cui la stella dei Bucks intrattiene un rapporto di stima reciproca e amicizia. Non solo, l'MVP delle Finals è anche azionista di minoranza del Nashville SC e ieri notte, con la sua squadra impegnata nella finalissima della Leagues Cup, Giannis non ha voluto far mancare la sua presenza. Prima della sfida, poi persa ai rigori, contro l'Inter Miami di Lionel Messi, Antetokounmpo è sceso sul campo di Nashville per salutare i tifosi. Non contento, appena individuato un pallone vagante che rotolava sul prato, Giannis ha lasciato partire un tiro dalla lunga distanza che si è infilato nella porta vuota. Ad attirare l'attenzione è stata però soprattutto l'esultanza successiva, che Antetokounmpo ha realizzato in omaggio al grande rivale di Messi: Cristiano Ronaldo. Il gesto, visto il risultato finale della partita, non ha portato bene, ma il video dell'esultanza ha comunque fatto il giro del mondo diventando virale nel giro di poche ore.