In campo c'erano molte delle migliori promesse del circuito delle high school americane come Dylan Harper, AJ Dybantsa e Ace Bailey, ma gli occhi degli spettatori accorsi al leggendario Rucker Park di New York erano tutti per Cooper Flagg. L'edizione 2023 dello "SLAM Summer Classic", torneo organizzato dalla storica rivista "SLAM" in collaborazione con la NBA, ha avuto un solo, grande protagonista. Flagg, attualmente a Montverde Academy in attesa di decidere dove disputerà la stagione 2024-25, la sua prima al college e, salvo colpi di scena clamorosi, l'ultima prima del passaggio in NBA, ha dominato la scena. Per lui 25 punti e l'ennesima dimostrazione di un atletismo esplosivo, con giocate sempre sopra al ferro e una facilità nel correre il campo davvero inconsueta per un ragazzo che a sedici anni superà già abbondantemente i due metri d'altezza. Flagg, però, ha dimostrato di avere anche altre doti, come la freddezza e la pulizia nella meccanica di tiro, quando ha infilato la tripla che ha mandato al supplementare la partita tra Team Dylan e Team Ian. Dopo l'annucio arrivato la scorsa settimana, con cui il giocatore di fatto ufficializzava la decisione di acccorciare di un anno il percorso verso il professionismo, Flagg viene da molte parti pronosticato come la primissima scelta al Draft del 2025. Nel frattempo, mentre attende di calcare i parquet della NBA, si è preso il palcoscenico del Rucker Park.