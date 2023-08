Quinta amichevole e quinta vittoria consecutiva per Team USA, che chiude la fase di preparazione alla FIBA World Cup 2023 senza sconfitte all'attivo. La sfida con la Germania, però, è stata la più complicata di quelle vissute fin qui tra Las Vegas, Malaga e Abu Dhabi. I tedeschi hanno condotto per tutta la prima parte di gara, accumulando anche un vantaggio di 16 punti durante il 3° quarto. I ragazzi allenati da Steve Kerr hanno dovuto cambiare marcia per rimontare e quindi sorpassare una Germania molto abile a sfruttare la superiorità in centimetri e stazza (55-42 per i tedeschi il conteggio finale dei rimbalzi). Il parziale di 18-0 realizzato da Team USA nel 4° quarto, però, ha svoltato la partita in via definitiva, regalando a Jalen Brunson e compagni la vittoria per 99-91. Molto bene per la Germania Dennis Schroeder (16 punti e 10 assist) e Franz Wagner (17 punti e 10 rimbalzi). Tra gli americani in evidenza Austin Reaves e Tyrese Haliburton, entrambi autori di 16 punti in uscita dalla panchina, e Jaren Jackson Jr., che con le sue 6 stoppate ha stabilito un nuovo record in amichevole per la nazionale americana. L'uomo copertina, però, è stato ancora una volta Anthony Edwards.