NBA 2023-24: quattro squadre da tenere d'occhio

Ora che si sa tutto del calendario per la stagione NBA 2023-24, è arrivato il momento di lanciarsi in previsioni e pronostici. 'ESPN' ha chiesto agli ospiti in studio per la trasmissione 'NBA Today' di scegliere una squadra ciascuno tra quelle che bisognerà tener d'occhio da ottobre in poi. C'è chi ha puntato su una contender e chi su squadre che promettono spettacolo o miglioramenti concreti REGULAR SEASON NBA 2023-24: I PRONOSTICI PER LA EASTERN CONFERENCE | LEGGI L'ARTICOLO

NEW ORLEANS PELICANS | Inutile negarlo: buona parte delle attese che accompagnano la prossima stagione dei New Orleans Pelicans sono dovute alla possibilità di rivedere in campo Zion Williamson. Le immagini trapelate in questi giorni lo mostrano vicino alla forma ideale, se il fisico dovesse reggere il talento è di quelli da primissima fascia

In assenza di Zion, a New Orleans hanno comunque costruito una squadra con un'identità piuttosto marcata. Il ruolo della stella spetta a Brandon Ingram, quello del veterano a C.J. McCollum e Jonas Valanciunas, e poi ci sono giovani come Trey Murphy III e Herb Jones che hanno già fatto intravedere qualità notevoli