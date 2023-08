Hachimura sfida Osaka a tennis, ma finisce male

Naomi Osaka non ha mai fatto mistero di essere un’appassionata di basket e soprattutto di Kobe Bryant, il suo più grande idolo. Dallo scorso anno poi ha una connessione in più con i Los Angeles Lakers, dato che in città è arrivato Rui Hachimura, il miglior prodotto cestistico di sempre del Sol Levante. Non potendo evidentemente sfidarsi su un campo da basket, i due si sono affrontati su un campo da tennis e Hachimura se la stava cavando anche piuttosto bene per essere un amatore di 2.08: dopo aver impegnato l’ex tennista numero 1 al mondo con un bel dritto, l’ala dei Lakers è sceso a rete convinto di chiudere lo scambio ma si è visto beffato da un passante della quattro volte vincitrice di uno Slam (diventata madre di Shai lo scorso luglio), rimediando una figuraccia nonostante fosse andato in piena estensione per intercettare la pallina. "Il fratellino pensava davvero di aver fatto punto" ha scritto Osaka su Twitter condividendo il video dello scambio, aggiungendo un paio di emoji. Ovviamente Osaka non stava spingendo, anche perché il suo ritorno in campo previsto per il 2024 è ancora lontano, ma tutto sommato Hachimura (di cui non era nota la passione per il tennis) non è sembrato a disagio anche con una racchetta in mano.