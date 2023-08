La stagione 2023-24 rappresenta un traguardo importante per gli Charlotte Hornets, che festeggeranno il loro 35° compleanno. La franchigia ha quindi deciso di cogliere l'occasione per celebrare il proprio passato con diverse iniziative. Tra queste c'è anche la nuova divisa Classic Edition, che la squadra indosserà in otto partite interne della prossima regular season che vedranno come protagonista proprio la storia degli Hornets. La nuova divisa, che sarà disponibile per l'acquisto da settembre, si rifà nello stile a quella del periodo 1997-2002, forse il più felice dal punto di vista dei risultati per Charlotte. Lanciata con lo slogan "Let's Fly 35", la nuova Classic Edition ha come testimonial LaMelo Ball, volto del presente e del futuro della franchigia, e Baron Davis, che di quegli Hornets combattivi e competitivi tra fine anni novanta e inizio anni duemila era stato grande protagonista. Nel video promozionale prodotto da Charlotte, i due, che hanno in comune lo stile di gioco spettacolare e il numero di maglia, l'1, vestito agli Hornets, si sfidano in una gara di tiro e fondamentali. E, nonostante i vent'anni abbondanti che lo separano dal giovane collega, Davis dimostra di sapersi ancora difendere.