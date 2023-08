Un messaggio da MJ alle 5:54 del mattino

"Devo leggervi un messaggio che ho ricevuto stamattina alle 5:54" ha esordito Smith con la sua consueta enfasi, "anche se è difficile stabilire chi sia il più grande di sempre in qualsiasi categoria, devo ammettere che non sono d'accordo sul più grande playmaker di sempre". La lettura del messaggio, davvero piuttosto lungo e articolato, è poi proseguita così: "Non sono d'accordo con Steph, Magic Johnson è decisamente il miglior playmaker di sempre, Steph gli va vicino ma non è il migliore. Innanzitutto occorre definire cosa sia un playmaker: Steph Curry è senza dubbio il miglior tiratore di sempre, ma Magic ha di fatto inventato la tripla doppia e quella è una statistica da veri playmaker". Jordan, che stando a Smith ha chiesto esplicitamente che il messaggio venisse letto in diretta televisiva, ha poi aggiunto "Magic è il migliore, potremmo andare avanti con il discorso ma non voglio rubarti altro tempo, credo che tu abbia capito il mio punto di vista" per poi chiudere con un classico colpo alla MJ, facendo notare come Johnson abbia un anello in più di Curry, "oh, quasi dimenticavo: Magic ha cinque titoli di campione NBA in bacheca".