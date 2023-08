Modellare la realtà attorno alle proprie esigenze è spesso una necessità per gli atleti professionisti, si tratta di una strategia indispensabile per sopravvivere agli inevitabili alti e bassi della competizione. A volte, però, capita di esagerare con questa pratica, in particolare se il protagonista ha una percezione distorta del proprio talento e del proprio ruolo in campo. È il caso di Dillon Brooks , che nella sua ormai piuttosto lunga carriera in NBA vanta un discreto numero di malefatte sul parquet e di dichiarazioni discutibili di fronte ai microfoni. L'ala passata in estate agli Houston Rockets , intervistata da "Sportsnet", non si è smentita nemmeno questa volta e ha sentito il bisogno di tornare sull'ultima pagina controversa del suo curriculum . Dopo aver ammesso che, tutto sommato, non gli dispiace intepretare il ruolo del " Cattivo ", Brooks ha dato la sua personalissima lettura del confronto con LeBron James durante la serie persa dai Memphis Grizzlies contro i Los Angeles Lakers lo scorso aprile.

Percezione contro realtà

"Credo che mi abbiano addossato quella sconfitta per via delle dichiarazioni che avevo fatto, ma era tutta la stagione che dicevo cose del genere a avevamo vinto cinquanta partite" ha detto Brooks, "penso di aver avuto la meglio su LeBron, credo di aver sempre avuto la meglio su di lui". Per quanto sia in effetti esagerato attribuire l'esito della serie alle parole di Brooks, le dichiarazioni a cui fa riferimento ("Amo stuzzicare gli orsi. LeBron? È vecchio, io rispetto solo chi me ne segna quaranta in faccia"), a cui aveva anche fatto seguito un'espulsione in gara 3 per un brutto fallo proprio su James, di certo non hanno aiutato i Grizzlies. E per quanto riguarda l'avere la meglio su LeBron, le statistiche della stella dei Lakers in quella serie (22,2 punti e 11,2 rimbalzi di media, tirando con il 61,1% quando marcato da Brooks) sono piuttosto eloquenti. Non per Brooks, però, che persiste nella sua convinzione di essere uno dei migliori difensori della NBA e si dice certo di essere anche "Quel titpo di giocatore adorato dai compagni, detestato dagli avversari". A Memphis avevano un'opinione diversa, a Houston hanno invece deciso di dargli fiducia e un contratto da 86 miloni di dollari.