Quando Charles Barkley si trova nelle vicinanze di un micorfono o di una telecamera, le possibilità che dica qualcosa di controverso sono altissime. Era così quando giocava e le cose non sono affatto cambiate da quando ha appeso canotta e pantaloncini al chiodo, anzi. Chiunque lo inviti a parlare ne conosce benissimo la fama e la tendenza a esagerare nelle dichiarazioni, e di certo lo sa bene Bill Simmons che l'ha recentemente ospitato nel suo podcast. I due hanno discusso di varie questioni, anche non inerenti la pallacanestro, ma come prevedibile Simmons ha solleticato la vis polemica di Barkley sull'argomento più caldo del momento: i Mondiali di basket. E Barkley , che con la nazionale ha vinto due ori olimpici da grande protagonista a Barcellona nel 1992 e ad Atlanta nel 1996 , non si è ovviamente tirato indietro.

Se Team USA perde, è un bene per il basket

"Tutti si comportano come se l'eventuale mancata vittoria ai Mondiali potesse essere la cosa peggiore mai successa nella storia della civilizzazione e io non sono affatto d'accordo" ha esordito Barkley, per poi continuare sostenendo che "sarebbe bello se vincesse qualcun altro, penso che questo potrebbe aiutare tantissimo la crescita di popolarità del basket in uno di quei piccoli paesi del terzo mondo". Come gli succede spesso, Barkley ha quindi chiuso il suo ragionamento con una palese provocazione diretta a una delle potenziali rivali di Team USA alla FIBA World Cup 2023: "Ti immagini se fosse la Francia a vincere? Quanto diventerebbe popolare il basket in Francia?". I ragazzi allenati da Steve Kerr fanno oggi il loro esordio (Sky Sport ore 14:40 contro la Nuova Zelanda), e se nel loro cammino dovessero incrociare la Francia, è probabile che Rudy Gobert e compagni useranno le parole di Barkley come ulteriore motivazione per provare a battere la grande favorita del torneo.