Natalia Bryant, primo lancio 23 anni dopo papà

La tradizionale "Lakers Night" dei Los Angeles Dodgers di baseball quest’anno non ha avuto nessun membro della franchigia gialloviola al centro del diamante, ma è sicuramente stato emozionante lo stesso. Ad avere l’onore del primo lancio della partita in occasione della sfida interna agli Atlanta Braves infatti è stata Natalia Bryant, 20enne figlia primogenita di Kobe e Vanessa, presente a bordocampo insieme al resto della famiglia e al General Manager dei Lakers (nonché ex agente di Kobe) Rob Pelinka. Natalia — come fatto da suo padre 23 anni fa — ha lanciato la pallina da baseball facendola rimbalzare prima che finisse nel guantone dell’All-Star Mookie Betts, che per l’occasione indossava una maglia di Kobe dei Lakers numero 24, mentre le due squadre erano posizionate ai bordi delle basi e i tifosi sugli spalti inneggiavano a Kobe. A gridare il tradizionale "It’s time for Dodger baseball!" è stata invece Bianka, la figlia di 6 anni dei coniugi Bryant, al fianco della vedova Vanessa che indossava una divisa col numero 24 e la scritta “Queen Mamba” sulla schiena. Per l’occasione i Dodgers hanno donato 100.000 dollari alla Mamba and Mambacita Sports Foundation, associazione no-profit che si occupa di finanziare e dare un’opportunità di fare sport agli atleti in difficoltà economiche.